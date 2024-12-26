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        Gaziantep'te "3. Gazi Oyunları" başladı

        Gaziantep'te 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları" düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:40
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        Gaziantep'te "3. Gazi Oyunları" başladı
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        Gaziantep'te 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları" düzenlenen törenle başladı.

        Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde mehteran ve çeşitli branşlardaki sporcular gösteri düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Kemal Çeber, gençlerin en iyi eğitimi alması için çalıştıklarını belirterek, "Gaziantep, Türkiye Yüzyılı projesinin en çok katkı sağlayan ili olacak. Biz buna ilimizin potansiyeline güvendiğimiz için inanıyoruz ama en çok da gençlere güveniyoruz. Onun için en güzel spor salonlarını, en güzel sosyal tesisleri, parkları, okulları yapmaya ve her türlü ihtiyacınızı gidermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Çeber, ülkenin de Gaziantep'in de geleceğinin gençler olduğunu bu nedenle "Gazi Oyunları"nın gençler üzerine kurgulandığını kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çıktıkları yolculuğun millete hizmet etme yolculuğu olduğunu ifade ederek, "Dün Gaziantep'in kurtuluşunun 103. yılıydı. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi unutmayacağız. 103 yıl önce ecdadın verdiği bir mücadele var. Ecdadımız açlığa, yokluğa, yoksulluğa direndi ama ay-yıldızlı bayrağı Gaziantep kalesinden indirmedi. 6 bin 317 şehit verdi. Şehrin gençleri, 6 bin 317 şehidin bize emaneti. Gaziantep herhangi bir şehir değil, buradaki gençler herhangi bir genç değil." dedi.

        Bu yıl merhum Mehmet Erdemoğlu anısına düzenlenen etkinlik kapsamında, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, hentbol, hokey, atletizm, okçuluk, masa tenisi ve yüzme gibi 4'ü engellilerin katılacağı 17 branşta toplam 74 yarışma düzenlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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