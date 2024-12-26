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        Araban'da kuaförler denetlendi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde zabıta ekipleri kuaförlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:44
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        Araban'da kuaförler denetlendi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde zabıta ekipleri kuaförlerde denetim gerçekleştirdi.

        Araban Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren kadın kuaförlerinde denetim yaptı.

        Ekipleri denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, iş yeri temizliği, kullanılan ürünlerin uyguluğu gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

        Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların müşterilere karşı davranışlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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