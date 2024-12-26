Araban'da kuaförler denetlendi

Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların müşterilere karşı davranışlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ekipleri denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, iş yeri temizliği, kullanılan ürünlerin uyguluğu gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Araban Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren kadın kuaförlerinde denetim yaptı.

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