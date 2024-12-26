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        Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:17
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        Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşının yaklaşması ile birlikte sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 400 dolumu yapılmış ve satıma hazır hale getirilmiş alkol şişesi, 1500 doluma hazır boş alkol şişesi, 250 şişe kapağı, 175 litre etil alkol, 60 litre seyreltici saf su, 9 litre tatlandırıcı ve renklendirici sıvı ile 56 cinsel içerikli bitkisel ürün ele geçirildi.

        Sahte alkol üretimi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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