Hassa'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda, gaziler Hassa Aktepe Süleyman Şah Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle hayat hikayelerini paylaşan gaziler merak edilen soruları da yanıtladı.

Hassa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Eyüp Gölge, projenin Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Hassa Aktepe Süleyman Şah Ortaokulu Müdür Yardımcısı Adem Tuzcu, gazilere minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.

Okul öğrencileri Pınar Semerci ve Hamza Mermi ise vatan için uzuvlarını kaybeden gazilerin anlatımları sayesinde çok şeyler öğrendiklerini, vatan için onların kendilerini feda ettiklerini, bayrak, toprak, şehit, gazi kavramlarını daha iyi anladıklarını ifade ettiler.