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        Gaziantep'te buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:03
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        Gaziantep'te buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Ö.K. idaresindeki 73 SA 605 plakalı yakıt tankeri, Nurdağı-Osmaniye kara yolunun Yukarıolucak Mahallesi’nde sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.

        Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ulaşıma kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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