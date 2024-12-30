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        Gaziantep Şehir Hastanesinde ter testi uygulaması başladı

        Gaziantep Şehir Hastanesinde Kistik Fibrozis hastalığının teşhisi için ter testi uygulanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:30
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        Gaziantep Şehir Hastanesinde ter testi uygulaması başladı
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        Gaziantep Şehir Hastanesinde Kistik Fibrozis hastalığının teşhisi için ter testi uygulanmaya başladı.

        Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, uzun süren balgamlı öksürük, yağlı ishali olan kişiler, iştahı iyi olmasına rağmen kilo alamayan hastalarda şüphelenilen Kistik Fibrozis hastalığının teşhisi için ter testi yapılmaya başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Asfuroğlu, Kistik Fibrozis'in genetik bir hastalık olduğunu ve erken teşhisin önemli olduğunu ifade etti.

        Asfuroğlu, Yenidoğan Tarama Programı'nda bebeklere uygulanan testlerde pozitif çıkan ve her yaşta bu hastalığın şüphesi konulan kişilere ter testinin uygulanması gerektiğini belirtti.

        Hastalığın, erken teşhis edilmemesi halinde organlarda hasara neden olabileceğini aktaran Asfuroğlu, bölgeye de hizmet verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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