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        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:33
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        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce içki kaçaklığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin 15 gün süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon düzenlenen adreslerde sahte ya da kaçak 409 şişe içki, 606 litre etil alkol, 533 litre dökme alkol, 2 bin 201 boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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