Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Nurdağı ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "nitelikli yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
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