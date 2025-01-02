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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:44
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Nurdağı ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "nitelikli yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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