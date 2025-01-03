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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te, 4 farklı suçtan hakkında toplamda 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:37
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te, 4 farklı suçtan hakkında toplamda 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Oğuzeli ilçesindeki saklandığı evde yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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