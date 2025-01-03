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        Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten

        Gaziantep, 2024 yılında coğrafi işaretli ürün sıralamasında 106 ürünle birinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:58
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        Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten
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        Gaziantep, 2024 yılında coğrafi işaretli ürün sıralamasında 106 ürünle birinci sırada yer aldı.

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, kentin 2024'te 106 coğrafi işaretli ürünle yurt genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

        Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını vurgulayan Akıncı, "Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent Kurumu nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Akıncı, Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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