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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:13
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 21 puanı bulunuyor.

        Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Saborit, Emre Taşdemir ve Eren Erdoğan, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

        Kırmızı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Ertuğrul Ersoy, Viana ve Lungoyi, yarın kart görmeleri halinde 19. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev alamayacak.

        - Dış saha karnesi kötü

        Ligde iç sahada sadece bir yenilgisi bulunan Gaziantep FK, bu başarısını deplasmanda gösteremiyor.

        Gaziantep ekibi, deplasmanda oynadığı maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        - Kasımpaşa ile 11. randevu

        Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

        Daha önce yapılan 10 maçın 4'ünü Kasımpaşa, 4'ünü Gaziantep FK kazandı, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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