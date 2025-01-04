Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Filistin özgür olana kadar biz sesimizi her platformda artırmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 19:30 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Filistin özgür olana kadar biz sesimizi her platformda artırmaya devam edeceğiz." dedi.

        Partisinin Gaziantep İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Kaya, Türkiye'nin her başarısının altında Recep Tayyip Erdoğan ve gençlerin imzasının olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "1980'li yıllarda Cumhurbaşkanı'mız genç bir delikanlıyken siyasete girdiğinde ve il başkanı olduğunda, 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda dünyada sosyal belediyecilik nedir bunun kitabını yazarken yine genç kadrolar vardı. Tayyip Erdoğan'ın o günkü başarısının mimari olan bütün teşkilat mensuplarından Allah razı olsun. AK Parti bir dava hareketidir."

        Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Filistin özgür olana kadar biz sesimizi her platformda artırmaya devam edeceğiz. Türkiye inşallah Filistin'in özgürlüğünü görecek. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Tek listeyle girilen kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden Mustafa Durmuş seçildi.

        Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepki...
        51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepki...
        Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi
        Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi
        Ebeveynlere ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrıs...
        Ebeveynlere ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrıs...
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
        GAİB üyesi firmaların 2024 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu
        GAİB üyesi firmaların 2024 ihracatı 11,7 milyar dolar oldu