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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:28
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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