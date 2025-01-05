Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Borofen maddesiyle antibakteriyel ve antiviral kumaş üretildi

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, bordan üretilen borofen maddesini kullanarak antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip yatak kumaşı üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borofen maddesiyle antibakteriyel ve antiviral kumaş üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, bordan üretilen borofen maddesini kullanarak antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip yatak kumaşı üretti.

        Prof. Dr. Güneşoğlu, fakülte laboratuvarındaki çalışmalar sırasında bor elementinden elde edilen borofen maddesini yatak üzerinde kullanmaya karar verdi.

        Çalışmalar sırasında sentezlenen borofen maddesi, sıvı hale getirilerek yatakta kullanılan kumaşa uygulandı. Daha sonra borofenli kumaş fırında kurutularak kullanılabilir hale getirildi.

        Elde edilen kumaş üzerinde yapılan testlerde, ürünün antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesini engellediği tespit edildi.

        Prof. Dr. Güneşoğlu, AA muhabirine, geliştirdiği yatak kumaşının sadece konfor sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda uyku sırasında bakteri ve virüslere karşı kişiyi koruduğunu söyledi.

        Borofen maddesinin uyku kalitesine olumlu etkilerinin olduğunu belirten Güneşoğlu, "Yatak sektöründe bor içerikli başka alternatif ürünlerin ve kimyasalların kullanımını biliyoruz ama borofen çok yeni bir malzeme. Borofenin yüksek elektrik ve ısı denetkenliğini kullanan başka bir örnek yok şu anda. Borofen, sahip olduğu yüksek enerji depolama ve termal yönetim kabiliyetiyle, tenle temas eden yüzeylerde kullanmak koşuluyla kumaşların, kullanıcı sağlığı ve konforuna olumlu etkisi olan bir malzemedir." dedi.

        - "Uykuya dalış daha erken, uyku süresi daha uzun"

        Prof. Dr. Güneşoğlu, borofenin sağlık üzerindeki etkilerinden yola çıkarak çalışmalara başladığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bizler memeli canlılarız ve memeliler, vücut çekirdek sıcaklığını düşürdüğü takdirde uykuya dalabiliyorlar, bu sıcaklık tekrar yükseldiğinde uyanıyorlar. Vücut sıcaklığındaki dalgalanmalar da uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Uyku kalitesinin çıkış noktası bu sıcaklığın düşüş süresinin kısalması ve uykuda kalış süresinin artması anlamına geliyor. Vücut deri sıcaklığını yükseltip, deri sıcaklığını yükselten çekirdek sıcaklığını düşürdüğümüz takdirde uykuya dalıyoruz. Borofen, bu uykuya dalış süresini alternatif malzemelere göre çok hızlı bir şekilde yapıyor. Yani borofenli yatak kumaşında kullanıcıların uykuya dalış süresi daha kısayken uykuda kalış süresi daha uzun."

        - Seri üretim için bir firmayla görüşüldü

        Borofenin tekstildeki payının kısa sürede artacağına inandıklarını dile getiren Güneşoğlu, borofenli yatağın seri üretime geçmesi noktasında bir yatak firmasıyla görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

        Güneşoğlu, borofenli kumaşın üzerinde uyuyan kişiye olumlu katkılar sunduğunu tespit ettiklerini anlatarak, "Yatak tekstillerinde borofen kullanımı ile kullanıcının uyku esnasında kaybettiği ısı miktarını arttırdığı ve bundan dolayı uykuya daha kısa sürede daldığına dair bulgularımız var. Bu çalışmada borofen dispersiyonunu kumaşa aktaracak aplikasyon banyosu geliştirdik. Aplikasyon sonrasında da bunun, kullanıcının uyku kalitesine olan etkisini sayısal olarak ölçtük ve raporladık. Bu ürün aynı zamanda ticari karşılık buldu. Dünyada borofen içerikli ilk yatak kumaşı örneği bu çalışmayla tamamlanmış oldu." diye konuştu.

        Prof. Dr. Güneşoğlu, borofenle ilgili farklı alanlarda da çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te koşu etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te koşu etkinliği düzenlendi
        Gaziantep Tekvando temsilciliğine, antrenör Deveci atandı
        Gaziantep Tekvando temsilciliğine, antrenör Deveci atandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, Gaziantep'te koruma altına alındı
        İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, Gaziantep'te koruma altına alındı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:
        51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepki...
        51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepki...