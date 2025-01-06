AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı icra kurulu belirlendi

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, icra kurulunu tanıttı.

Fedaioğlu, yaptığı açıklamada, AK Parti ailesi olarak il kongresinde bir kez daha güçlü birlik ve beraberlik örneği sergilemenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Büyük kongrenin ardından oluşan sinerjiyle, yeni icra kurulunun belirlendiğini aktaran Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Partimizin kurulduğu günden bu yana taşıdığımız dava şuuru, hizmet aşkı ve milletimize olan sorumluluk bilinciyle Gaziantep'teki teşkilatımızı daha da ileriye taşıma gayretiyle yola çıktık. AK Parti olarak, bugüne kadar hem geçmişle olan bağlarımızı koruyarak hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi kararlılıkla ortaya koyarak hareket ettik. Oluşturduğumuz icra kurulumuz, partimizin bu vizyonunu ve kararlılığını temsil etmektedir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçireceğiz. Tecrübeli ve alanında yetkin isimlerden oluşan bu kadro, Gaziantep'i her alanda daha ileri taşımak için büyük bir enerji ve inançla çalışacaktır. Bu güçlü ekibimizle, Gaziantepimizin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak, sosyal projelerle şehrimize yeni değerler katacak, gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla fırsat sunacak projeleri bir bir hayata geçireceğiz."