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        Nizip'te öğrencilerin ek sefer talebini Başkan Şahin yerine getirdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te öğrencilerin ek sefer talebini karşılıksız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:24
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        Nizip'te öğrencilerin ek sefer talebini Başkan Şahin yerine getirdi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te öğrencilerin ek sefer talebini karşılıksız bırakmadı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip'teki öğrenciler, otobüs seferlerinin yetersizliğinden dolayı durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Öğrencilerin taleplerini karşılıksız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçedeki otobüs seferlerinin artırılması için talimat verdi.

        Yapılan ek seferlerle üniversiteye daha kısa sürede ulaşma fırsatı bulan öğrenciler de Başkan Şahin'e teşekkür etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Reyhan Kurt, Başkan Şahinle görüşerek duruma çözüm bulduklarını belirterek, "Görüşme sonucunda hatla birlikte seferler sistemli bir şekilde çalışmaya başladı. Bu konuyla ilgilendikleri için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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