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        Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:10
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        Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Şahin, gazetecilerin memleket için kalemiyle mücadele ettiğini ve kalemin kılıçtan keskin olduğunu söyledi.

        Şahin, Gaziantep için hep birlikte mücadele ettiklerini ve çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, depremden sonra kent nüfusunun 250 bin büyüdüğünü anlattı.

        Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası bölgede yeni bir dönemin başladığına değinen Başkan Şahin, şunları kaydetti:

        "Deprem sonrası bölge suyu yönetememişti, Hatay dahil deprem bölgesinde haftada bir saat su veriyorlardı. Sizlerin büyük desteğiyle biz 130 kilometreden dağları delerek şehre su getirdik ve şehirde 48 saat sonra suyu verdik. Su hayattır, şimdi diyorlar ki Halep'te haftada bir saat su geliyor. Nasıl geri dönsünler? 100 bin çocuğun okulunu sen orada yapmazsan nasıl geri dönsün? Su verilerinden çıkardığımız ortalama 30 hane geri dönüyor. Günlük 30 hane su aboneliğini iptal etmiş. Bu önemli bir sayı."

        Uluslararası Toplum ve Birleşmiş Milletlerin teşvik vermesi durumunda mültecilerin geri dönüşünü gönüllü olarak sağlayacaklarını kaydeden Şahin, 100 bin çocuğun eğitimine destek olmak için okul, ailelerin barınması için de evlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

        Şahin, yaşanan birçok olağanüstü gündeme rağmen Gaziantep'in eğitim, spor, bilim ve kültür sanat şehri olarak anılmasının gazetecilerin eseri olduğunu söyleyen Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program, soru cevap sonrası çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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