Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yeni nakliyatçılar sitesinin temeli atıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) kapsamında 185 bin metrekare alanda yapılan Nakliyatçılar Sitesi için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yeni nakliyatçılar sitesinin temeli atıldı
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) kapsamında 185 bin metrekare alanda yapılan Nakliyatçılar Sitesi için temel atma töreni düzenlendi.

        15 farklı meslek grubunun bir araya geleceği projede, hem çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hem de sektörlerin daha verimli çalışması hedefleniyor.

        Gıda, ayakkabı, baharat, nakliyat gibi sektörlerin yanı sıra geri dönüşümcüler ve hurdacıların da taşınacağı BÜSEM'de, 150 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

        Projenin tamamlanmasıyla birlikte Nakliyatçılar Sitesi'nde 327 dükkan hizmet verecek.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, projenin sadece Gaziantep için değil, Türkiye için de stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Kentin dayanışma ve kardeşlik ruhuyla örnek bir model oluşturduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Bu şehirde şu an da 100 bin çocuk Türkçe öğrendi ve şehrin içerisinde yaşıyor. Bu sizin başarınız, bu insanlık başarısıdır. Şimdi gidiyorlar ve günde 30 kişi dönüyor. Abonelikten takip ediyoruz ve günde 30 kişi aboneliği kesiyor. Gönüllü ve onurlu geri dönüş. Önce baba gidiyor evine bakıyor. Halep'i harap etmişler. Halep ile 2005'te kardeş şehirdik. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı vardı Osmaniye'den Halep'e demir yolu konuşuyorduk. O zaman zalim Esed bugün mülteci oldu. Rabbim adaletlidir. Onlar bizim gönül, ticaret ve kültür elçimiz olarak dönüyor. Bu bölgeyi büyük bir destinasyona çevirdiğimizde Halep'te Türkçe bilen çocuklarımız da yetiştiğinde serbest bölge olarak muhteşem bir kalkınma projesi yapacağız. En kötüsü geride kaldı. Önümüz aydınlık, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem."

        Başkan Şahin, ilerleyen süreçte Suriye ile ilişkileri daha da artırmak istediklerini ifade etti.

        Proje bittiğinde oradaki esnafın "hakkınızı helal edin" sözlerinin kendilerine yeteceğini aktaran Şahin, "Hakkımız helal olsun dedirmek için buradayız. Hep birlikte bunu başaracağız ve bu şehrin ticaretin taşımacılığın da başkenti ana damarı yapacağız. Huzurun mutluluğun kardeşliğin başkenti yapacağız inşallah." diye konuştu.

        Daha sonra proje için temsili start butonuna basıldı.

        Programa, MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sahte markalı ürün hazırlayan kişi yakalandı
        Gaziantep'te sahte markalı ürün hazırlayan kişi yakalandı
        Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü
        Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu
        Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu
        Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak
        Şam'daki Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak
        İslahiye Kaymakamı Soylu'ya TSKGV'den madalya ve berat belgesi
        İslahiye Kaymakamı Soylu'ya TSKGV'den madalya ve berat belgesi