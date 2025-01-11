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        Gaziantep'te "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki fotoğraf topluluğunca "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:18
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        Gaziantep'te "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki fotoğraf topluluğunca "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" gerçekleşti.

        Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Öğrenci Faaliyet Merkezi'nde gerçekleşen programda, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Adsız Günebakan, Fotoğraf Sanatçısı Tayfun Karabağ ve Gaziantep Genç Kızılay İl Başkanı Oğuzhan Uçaker konuşmacı olarak yer aldı.

        Programda konuşmacılar, afet sahasında yaşadığı mesleki tecrübelerini ve afet bölgesinde fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenleri aktararak tavsiyelerde bulundu.

        Programda konuşan Anadolu Ajansı Muhabiri Adsız Günebakan, afet anında soğuk kanlı olunması gerektiğini ve basın görevini, çalışmaları engellemeyecek bir konumda yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Fotoğraf Sanatçısı Tayfun Karabağ, afet anında ekipmanların yeterliliğinin önemli olduğunu ifade ederek, yedek ekipmanların bulundurulması gerektiğini aktardı.

        Gaziantep Genç Kızılay İl Başkanı Oğuzhan Uçaker ise afet bölgelerine yardım ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Topluluk başkanı Müslüm Demirkul, programı sonunda katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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