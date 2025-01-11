Gaziantep'te "Afet Sahasında Ortak Çalışma Söyleşisi" düzenlendi

Gaziantep Genç Kızılay İl Başkanı Oğuzhan Uçaker ise afet bölgelerine yardım ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Fotoğraf Sanatçısı Tayfun Karabağ, afet anında ekipmanların yeterliliğinin önemli olduğunu ifade ederek, yedek ekipmanların bulundurulması gerektiğini aktardı.

Programda konuşan Anadolu Ajansı Muhabiri Adsız Günebakan, afet anında soğuk kanlı olunması gerektiğini ve basın görevini, çalışmaları engellemeyecek bir konumda yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Programda konuşmacılar, afet sahasında yaşadığı mesleki tecrübelerini ve afet bölgesinde fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenleri aktararak tavsiyelerde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Öğrenci Faaliyet Merkezi'nde gerçekleşen programda, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Adsız Günebakan, Fotoğraf Sanatçısı Tayfun Karabağ ve Gaziantep Genç Kızılay İl Başkanı Oğuzhan Uçaker konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.