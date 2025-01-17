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        Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu

        Gaziantep'te 3 yaşındaki işitme engelli Yüsra Gültekin, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duymanın sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:09
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        Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu
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        Gaziantep'te 3 yaşındaki işitme engelli Yüsra Gültekin, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duymanın sevincini yaşadı.

        Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen Yüsra Gültekin, ailesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne getirildi.

        Burada KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonda, küçük kızın beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.

        Ameliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

        Doç. Dr. Gülşen, gazetecilere, Gültekin ailesinin yaklaşık bir ay önce kendilerine işitme kaybı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

        Yaptıkları tetkikler sonucunda Yüsra'nın her iki iç kulağının gelişmediğini gördüklerini belirten Gülşen, tedavi sürecini şöyle anlattı:

        "Bu tarz hastalarda doğuştan beyin sapında bulunan işitme merkezine protez takıyoruz; bunun adı beyin sapı implantı. Bir ay önce beyin sapı implantı yaptığımız Yüsra bebeğe bugün dış parçasının aktivasyonunu yaptık. Kendisi seslere tepki veriyor. Ameliyatlarda bunları ölçümleyebiliyoruz, duyduğunu aslında ameliyatta tespit ettik. Bugün de cihazın açılışını yaparak Yüsra bebeğin seslere tepkisine tanık olduk. 2-3 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra ilk anlamlı kelimeleri çıkarmaya başlayacak. Bu anlamda bu tür ameliyatları Türkiye'de en fazla yapan kliniklerden biriyiz. Biz de bu mutluluğa tanık oluyoruz. Bu, bizim için memnuniyet verici."

        Anne Zahide Gültekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Herkesin eline sağlık, çok şükür çocuğum duyuyor. Seslendiğim zaman dönüp bakıyor. Çok duyguluyum ve çok mutluyum. Şükür kızım artık duyuyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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