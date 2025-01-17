Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremlerde 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ne ilişkin davada karar

        Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremlerde 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ne ilişkin davada karar
        ABONE OL

        Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verildi.

        Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Ertan Akay tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık Altan Bayhan ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve yakınlarını kaybeden aileler, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, avukatların savunma dilekçelerini sunduğunu hatırlattı.

        Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Tutuklu sanık Akay, binada oturanların güçlendirme çalışması başlattığını öne sürerek, "Suçsuz ve günahsız yattığımı düşünüyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Daha önceki savunmasını tekrar eden tutuksuz sanık Bayhan ise beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, binanın müteahhidi ve fenni mümessili Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Bayhan'a ise "taksirle ölüme sebep verme" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına...
        Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu
        Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu
        Nizip'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Nizip'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Nizip'te traktör sürücülerine eğitim verildi
        Nizip'te traktör sürücülerine eğitim verildi
        NTO'da iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi
        NTO'da iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi
        AK Parti Milletvekili Ali Şahin, yatırım programlarını açıkladı
        AK Parti Milletvekili Ali Şahin, yatırım programlarını açıkladı