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        Gaziantep'te, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 65 yeni proje yapılacak

        Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 65 yeni projenin hayata geçirileceği belirtildi.