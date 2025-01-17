İzmirli çocuklardan, Gaziantep'teki arkadaşlarına yarı yıl hediyesi

Bu kapsamda İzmir'deki Kur'an kursu öğrencileri, velilerinin desteği ile hazırladıkları hediyeleri İslahiye'ye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Merkez Kur'an kursu ile İslahiye, Fevzipaşa 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri "İyilik İyidir" projesi kapsamında kardeş kurs oldu.

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