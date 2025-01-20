Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti

İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş yaşamını yitirdi.

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