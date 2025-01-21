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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:25 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:25
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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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