Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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