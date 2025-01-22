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        Gaziantep'te KOBİ'lere destek programı tanıtıldı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KOSGEB İl Müdürlüğünce "Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Küresel Rekabetçilik Destek Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:56
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        Gaziantep'te KOBİ'lere destek programı tanıtıldı
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        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KOSGEB İl Müdürlüğünce "Kapasite Geliştirme Destek Programı ve Küresel Rekabetçilik Destek Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, verilecek destek programı ile KOBİ'lilere yaklaşık 20 milyon lira destek sağlanarak verimliliğin arttırılması ve pazar paylarının genişletilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamalarını amaçladıklarını söyledi.

        Salgınla başlayıp savaşlar ve küresel sorunlar nedeniyle tüm dünyada ekonomik anlamda bir durgunluk yaşandığını dile getiren Küçükparmak, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız deprem felaketi şehrimiz ve bölgemizde daha da büyük bir etkiye neden olmuştur. Bunları aşabilmemiz için de üreticiler olarak gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve katma değeri yüksek üretimler yaparak küresel rekabette gücümüzü arttırmamız bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda dijitalleşme, yeşil dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon öne çıkan başlıklardır."

        Küçükparmak, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip Gaziantep'in 190 ülkeye yıllık 10 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatarak, sanayinin sürdürülebilirliliği için kaynak bulma konusunda KOSGEB'in imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. ​​​​​​​

        Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GASBEM Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, KOSGEB yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

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