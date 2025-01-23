Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıyor
        ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor.

        Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) depolarında mevcut bulunan tekstil ürünleri, mutfak gereçleri, temizlik ürünlerinden oluşan 24 bin adet malzemenin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı.

        Dağıtımların bugün itibarıyla başladığı ve ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularına göre 7 Şubat'a kadar dağıtımların devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ihtiyaç sahipleri için yardımların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te polis denetiminde 7 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te polis denetiminde 7 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te akredite gıda analiz laboratuvarı modernize edilecek
        Gaziantep'te akredite gıda analiz laboratuvarı modernize edilecek
        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, Başkan Kadooğlu'nu ziyaret etti
        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, Başkan Kadooğlu'nu ziyaret etti
        Gaziantep'te av yasağına uymayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te av yasağına uymayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te sağlık alanında yapılan çalışmalar ele alındı
        Gaziantep'te sağlık alanında yapılan çalışmalar ele alındı
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü