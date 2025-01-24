Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 bin dolar, 15 bin Türk lirası ile çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.