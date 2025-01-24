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        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:54
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        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 bin dolar, 15 bin Türk lirası ile çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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