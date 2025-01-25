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        Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:17
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        Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilirken, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

        Reeder Samsunspor'a dün 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

        Ligde 26 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 28 gole engel olamadı.

        - Bosnalı forvet Kenan Kodro ikinci golünü attı

        Gaziantep FK'nin sezon başında Macaristan ekibi Ferencvaros'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Kenan Kodro bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

        Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Kodro, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 19 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 661 dakika sahada formayı terletti.

        Kodro, bu sürede 2 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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