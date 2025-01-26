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        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı

        Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:31
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        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı
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        Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı.

        Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir evde Muhammed el Şıh İsmail ile kız kardeşi Hale el Şıh İsmail ve ablası Meryem el Şıh İsmail arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed el Şıh İsmail, üzerinde bulundurduğu tabanca ile kardeşi ve ablasına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki özel bir hastaneye götürdü.

        Hale el Şıh İsmail, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hale'nin cesedi otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Öte yandan yaralanan Meryem el Şıh İsmail'in tedavisi hastanede sürüyor.

        Polis, olayın ardından kaçan Muhammed el Şıh İsmail'in yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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