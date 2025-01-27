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        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kırsal mahalleleri ziyaret eden bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:09
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        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı
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        Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kırsal mahalleleri ziyaret eden bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyle buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir ve temiz enerji gibi güncel konularda farkındalık oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesi olan bilim tırı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapılan proje kapsamında kırsal mahallelerdeki okullar ziyaret eden ve şu ana kadar 73 bin 42 öğrenciyi ağırlayan tır, fizik, matematik, yazılım, astronomi olmak üzere 24 sergi düzeneği ile çocuklar ve gençlere interaktif ortamda eğitimler veriyor.

        İlçelerde yürüttüğü faaliyetler kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Kültür Merkezi önünde hizmet veren bilim tırını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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