Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TCDD ve SHGM'yi ziyaret etti

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da yaptığı temaslar kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 08:35 Güncelleme: 28.01.2025 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TCDD ve SHGM'yi ziyaret etti
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da yaptığı temaslar kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde yapılan projelerin geliştirilmesi ve yeni projeler için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da bir dizi görüşme yaptı.

        Ziyaretleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt ile bir araya gelen Şahin, teknik ekibiyle beraber istişarelerde bulundu.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ziyaretinde Başkan Şahin, Genel Müdür Kemal Yüksek ve ekibiyle Gaziantep'te hava kampüsü kurulması ile ilgili görüşme gerçekleştirirken SHGM'nin yetki alanındaki Gaziantep geneli konular ele alındı.

        Ziyaretlerinin devamında TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Yalçın ile görüşen Şahin ve ekibi, şehir içi ulaşımda önemli bir proje olan Gaziray'ın daha da geliştirilmesi, mevcut hatlardaki eksiklerinin giderilmesi konularını ele aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ve beraberindeki kişi öldü
        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ve beraberindeki kişi öldü
        Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini koruyor
        Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini koruyor
        Nizip'te köprülü kavşak çalışmaları ilerliyor
        Nizip'te köprülü kavşak çalışmaları ilerliyor
        Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı
        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı