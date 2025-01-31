Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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