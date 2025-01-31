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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:36
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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavi süreci devam eden Enric Saborit, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

        Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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