Ticaret Bakanı Bolat, "Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında konuştu: (1)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Bolat, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Suriye'nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, bu organizasyonda, yeni dönemde özgür Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekleri, imkanları, muhtemel zorlukları masaya yatırıp fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

Suriye hükümetiyle görüşmelere devam ettiklerini, iki ülke arasındaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Biz öncelikli olarak, Suriye'nin şartlarının elvermesi durumunda, 2007 yılında değerli Kürşat Tüzmen Bey hükümetimizin devlet bakanıydı o zaman, onun döneminde imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın ki 2011'de iç savaş çıkınca akamete uğramıştı, yeniden uygulamaya alınması ve görüşülmesi noktasında Suriyeli yetkili kardeşlerimizle görüşmeler yapacağız. Amacımız, yeni ve özgür Suriye'nin inşası ve ihyasında, imarında, ticaretinde, üretiminde Türkiye olarak 'kazan kazan' prensibiyle güçlü işbirliği ve güç birliği yapmaktır. Suriye ile ekonomik işbirliğimizi ortaklık temelinde her iki ülkenin haklarının yararına olarak gerçekleştirme hedefi ve arzusundayız. Çünkü Suriye ile 910 kilometre sınırımız var. Suriye, farklı etnik topluluklar, farklı mezhebi topluluklardan oluşan birlik ve berarbelik içinde istikrarlı bir komşumuz olsun istiyoruz. Ortak tarihimiz var, benzerliklerimiz var. Orta Doğu ile Körfez'e açılan en önemli kapı konumunda olan Suriye'nin 8 Aralık'ta başlayan devrimi ve bayrak döneminin başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir. "

Bakan Bolat, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyenlerin izin talebinin sınır vilayetlerindeki valilik tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra hızla gerçekleştirileceğinin altını çizen Bakan Bolat, şunları kaydetti: