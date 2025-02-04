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        Ticaret Bakanı Bolat, "Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında konuştu: (1)

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:12
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        Ticaret Bakanı Bolat, "Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında konuştu: (1)
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

        Bakan Bolat, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Suriye'nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, bu organizasyonda, yeni dönemde özgür Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekleri, imkanları, muhtemel zorlukları masaya yatırıp fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

        Suriye hükümetiyle görüşmelere devam ettiklerini, iki ülke arasındaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

        "Biz öncelikli olarak, Suriye'nin şartlarının elvermesi durumunda, 2007 yılında değerli Kürşat Tüzmen Bey hükümetimizin devlet bakanıydı o zaman, onun döneminde imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın ki 2011'de iç savaş çıkınca akamete uğramıştı, yeniden uygulamaya alınması ve görüşülmesi noktasında Suriyeli yetkili kardeşlerimizle görüşmeler yapacağız. Amacımız, yeni ve özgür Suriye'nin inşası ve ihyasında, imarında, ticaretinde, üretiminde Türkiye olarak 'kazan kazan' prensibiyle güçlü işbirliği ve güç birliği yapmaktır. Suriye ile ekonomik işbirliğimizi ortaklık temelinde her iki ülkenin haklarının yararına olarak gerçekleştirme hedefi ve arzusundayız. Çünkü Suriye ile 910 kilometre sınırımız var. Suriye, farklı etnik topluluklar, farklı mezhebi topluluklardan oluşan birlik ve berarbelik içinde istikrarlı bir komşumuz olsun istiyoruz. Ortak tarihimiz var, benzerliklerimiz var. Orta Doğu ile Körfez'e açılan en önemli kapı konumunda olan Suriye'nin 8 Aralık'ta başlayan devrimi ve bayrak döneminin başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir. "

        Bakan Bolat, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyenlerin izin talebinin sınır vilayetlerindeki valilik tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra hızla gerçekleştirileceğinin altını çizen Bakan Bolat, şunları kaydetti:

        "Bu geçişleri hızlandıracaktır. Arşiv araştırmasında, terör suçları, her türlü kaçakçılık suçları, nitelikli dolandırıcılık, soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi suç türleri üzerinden yapılacak arşiv araştırmalarından sonra geçişlere izin verilecektir, başvurulardan sonra ve geçişler pasaportla yapılacaktı. İlk defa geçişlerde 10 güne kadar valilerimiz izin verecekler. İkinci ve diğer geçiş taleplerinde ise Suriye'deki sanayi veya ticaret odaları tarafından onaylı davet mektubu veya yetkili kurumdan alınan yazı getirilmek suretiyle süre sınırı konulmaksızın valiliklerimiz işlem yapacaklardır. Hava yolu ile geçişlerde ise Suriye tarafında Türkiye'ye gelmek isteyen iş insanları için hava yolu geçişlerinde özel bir vize uygulama olacaktır. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğuna başvuracaklar. İstizan vizesi adı verilen bir vize türüyle onlar da Türkiye'ye tabii sınırlı süreli olarak gelip ticaret, yatırım görüşmelerini yapabileceklerdir."

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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