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        Nizip'te depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nizip ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:59
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        Nizip'te depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nizip ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Depremde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı önünde düzenlenen anma programında Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Alagöz, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana karanfil bırakıldı.

        Nizip İlçe Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programda ise, mezarlık ziyareti gerçekleşti.

        Kaymakam Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş ve vatandaşlar depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

        Vefat vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileyen protokol üyeleri, kabristanlara karanfil bıraktı.

        Daha sonra hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Ardından Hatice Kübra Camiinde düzenlenen mevlit programında okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Programda ayrıca protokol üyeleri tarafından depremde vefat eden vatandaşların aileleri evlerinde ziyaret edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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