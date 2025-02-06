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        GAÜN, deprem sonrası "toplumsal direnç" için projeler üretiyor

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından toplumsal yapının güçlendirilmesi ve olası felaketlere karşı dirençli bir toplum oluşturulması amacıyla projeler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:14
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        GAÜN, deprem sonrası "toplumsal direnç" için projeler üretiyor
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından toplumsal yapının güçlendirilmesi ve olası felaketlere karşı dirençli bir toplum oluşturulması amacıyla projeler üretiyor.

        GAÜN İİBF Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, yaptığı açıklamada, üniversite olarak akademik bilgi ve pratik çözüm önerilerini birleştirerek projeler geliştirdiklerini belirtti.

        Deprem sonrası toplumsal farkındalığı artırmayı ve gelecekte benzer felaketlere karşı daha hazırlıklı olmayı hedeflediklerini ifade eden Bulut, TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında iki önemli proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bulut, yürütücüsü olduğu projede deprem sonrası atık yönetimine dikkat çektiklerini belirterek şunları kaydetti: "Deprem sonrasında devasa miktarda atık oluştu. Bu atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi konusunda ciddi eksiklikler vardı. Projemizle bu soruna dikkat çekerek, gelecekte bu tür afetlere daha hazırlıklı olmayı amaçladık."

        GAÜN İİBF Dr. Öğr. Üyesi Onur Türkölmez ise Sakarya Üniversitesi ile yürüttükleri projede, depremzedelerin göç davranışlarını ve göç ettikleri bölgelerde kamu hizmetlerinden faydalanma düzeylerini incelediklerini söyledi.

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