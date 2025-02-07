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        Türkiye'nin deprem gerçeği Gaziantep'teki çalıştayda ele alınıyor

        Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin desteği, ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:09
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        Türkiye'nin deprem gerçeği Gaziantep'teki çalıştayda ele alınıyor
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        Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin desteği, ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı" başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası ve Gaziantep Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerden çıkarılan dersler ele alındı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ikinci yıl dönümünde yapılan çalıştayın ana teması, "Türkiye'nin Deprem Gerçeği: Deprem İllerinde Mimarlık, Planlama ve Afet Yönetimi" olurken, arama-kurtarma, geçici barınma, hasar tespiti, güçlendirme, imar ve yapı denetim mevzuatı, afet riskli alanlar, kentsel dönüşüm gibi konulara dair değerlendirmeler yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştayın amacının depremden çıkarılan sonuçlarla bir daha benzer acıları yaşamamak olduğunu vurguladı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep Kent Konseyinin yaptığı bu çalışmanın ve çıkacak sonuçların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu acılar ve felaketlerin tekrardan yaşanmaması için bu çalışmaları yapıyoruz. Aklı, tekniği, bilimi kullanmamız gerekiyor. Doğal afetlerden bahsediyorsanız, siz doğaya doğanın size müsaade ettiğinden fazla ve müsaade ettiğiniz usulün dışında dokunduğunuz zaman afet olur ve can kayıpları yaşanır. Doğaya saygılı olmalısınız. Her türlü afetle mücadele etmemiz gereken bir coğrafyada yaşıyoruz."

        Çalıştaya, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

        İki gün sürecek çalıştay, sempozyum ve kapsamlı rapor hazırlanmasıyla sona erecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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