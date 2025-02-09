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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:51
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Yenileme koşularıyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam ederken 5'e 2 pas çalışmaları ile son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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