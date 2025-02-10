Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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