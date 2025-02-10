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        Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:46
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        Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ahmet Çiftçi (45) idaresindeki 06 ETJ 08 plakalı kamyonet, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler mevkisinde Y. T. (26) idaresindeki 02 AEF 018 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Ahmet Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kamyonette bulunan ve yaralanan 1 kişi ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü Y.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bir süre kapanan yol trafiğe tekrardan açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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