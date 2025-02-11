Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ile Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma veya Taşımak" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.