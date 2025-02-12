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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:41
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Yeni transfer Semih Güler takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Galeri

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