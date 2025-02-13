Seyir halindeki otomobilde kalp krizi geçiren sürücü öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren H.D, hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren H.D, hayatını kaybetti.
Üzüm bağlarında budama yaptıktan sonra 27 SP 689 plakalı otomobiliyle evine dönen H.D. (67), ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan taşlara çarpıp duran otomobilin sürücüsünü hareketsiz halde bulan çevredekiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen H.D'nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Merkezi'ne kaldırıldı.
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