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        Seyir halindeki otomobilde kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren H.D, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:37
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        Seyir halindeki otomobilde kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren H.D, hayatını kaybetti.

        Üzüm bağlarında budama yaptıktan sonra 27 SP 689 plakalı otomobiliyle evine dönen H.D. (67), ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında kalp krizi geçirdi.

        Kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan taşlara çarpıp duran otomobilin sürücüsünü hareketsiz halde bulan çevredekiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekipleri, H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kalp krizi geçirdiği tespit edilen H.D'nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Merkezi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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