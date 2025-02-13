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        Gaziantep'te ramazanda ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması hedefleniyor

        Gaziantep Valiliğince ramazan ayı için başlatılan "Bakkal kart alışveriş çeki" uygulamasıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:45
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        Gaziantep'te ramazanda ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması hedefleniyor
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        Gaziantep Valiliğince ramazan ayı için başlatılan "Bakkal kart alışveriş çeki" uygulamasıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması hedefleniyor.

        Vali Kemal Çeber, Gaziantep Valiliği'ndeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin Gaziantep'e özgü bir proje olduğunu söyledi.

        Gaziantep'te başlayan projenin diğer illerde de örnek alındığını ifade eden Çeber, "Memleketini ve hemşehrisini çok seven bir kentteyiz. Bu kentteki insanlar sadece ramazan ayında değil, diğer zamanda da hayra son derece düşkünler. Burada her hafta protokol imzalıyoruz, öğrencilere, engellilere, dezavantajlı kesimlere sürekli yardım eden hayırsever kitlemiz var." diye konuştu.

        Ramazan ayında hayır duygusunun daha çok arttığını kaydeden Çeber, şunları söyledi:

        "Ekonomik sıkıntıların konuşulduğu bu dönemde küçük esnaflarımıza, bakkal kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Geçen sene yardımlar 35 milyon lira oldu. Bu sene de ilk hedefte 30 milyon liralık kart bastırdık. Bunun bir bölümünü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan karşılıyoruz. Bir kısmını da hayırseverlerimizden karşılıyoruz. İhtiyaç sahipleri de bakkal esnafımızdan ihtiyaçlarını gideriyor."

        Vali Çeber, hayırlarını ulaştırmak isteyen hayırseverleri projeye destek olmaya çağırdı.

        Konuşmanın ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı olan Vali Yardımcısı Bülent Uygun, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Vakkas Katırlı, protokolü imzaladı.

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