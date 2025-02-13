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        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor

        Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:15
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        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
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        Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte, sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Meteoroloji yetkilileri, yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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