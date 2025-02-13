Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte, sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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