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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te partililerle bir araya geldi

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:06 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:06
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te partililerle bir araya geldi
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

        Bakırhan, partisinin bir otelde düzenlediği "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz" programına katıldı.

        Burada partililere seslenen Bakırhan, her gün 3-4 kenti ziyaret ederek sürece ilişkin buluşmalar düzenlediklerini söyledi.

        Tuncer Bakırhan, programlarda barışın ve demokrasinin ne kadar değerli olduğunu anlattıklarını belirterek, "Biz yaşadığımız için biliyoruz ve istiyoruz ki bu tartışmalar bir barış sürecine dönüşsün. Bu tartışmaların Türkiye'yi demokratikleştirmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye çağrısının yakında olacağını dile getirerek, "Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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