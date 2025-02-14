Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Depremde ölen eşi ve oğlunun kabrini ziyaret etti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Bilgin Kartal, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren kocası İsa Kartal ve oğlu Hüseyin Kartal'ın kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde ölen eşi ve oğlunun kabrini ziyaret etti
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Bilgin Kartal, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren kocası İsa Kartal ve oğlu Hüseyin Kartal'ın kabrini ziyaret etti.

        Bilgin Kartal (42), 6 Şubat depremlerine Yeni Mahalle Gençlik Caddesi'nde bulunan 5 katlı Topal Davut Apartmanı'nın 5. katında yakalandı.

        Depremde eşi yerel sanatçı İsa ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin'i kaybeden Kartal, enkazdan 6 yaşındaki oğlu İsa ile birlikte kurtarıldı.

        İslahiye Deprem Şehitliği'nde eşi ve oğlunun mezarlarını ziyaret eden Bilgin Kartal, dua etti, kocasının ve oğlunun mezarlarına karanfil bıraktı.

        İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesinin katkılarıyla iki gazetecinin 6 Şubat depremlerinde 53 kişinin yarım kalan hayatlarını konu edinen "Asrın Felaketinde Yarım Kalan hayatlar" isimli kitabı da yanına alarak gittiği eşinin kabri başında kitaptan bölüm okuyan Kartal, "Eşim ve oğlumun deprem gecesi söylediği tek kelime 'Bir gün biz de ünlü olacağız. Bizlerin adı yayınlanacak kitaplarda yer alacak.' Gerçekten bu isteği yayınlanan eserle gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum. Son istekleri buydu. İsimlerinin silinmemesini istiyordu. Kitap sayesinde de artık ölümsüzleştiler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'a ziyaret
        Gaziantep Valisi Çeber'den Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'a ziyaret
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te partililerle bir araya ge...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te partililerle bir araya ge...
        Gaziantep'te derece yapan LGS öğrencilerine burs desteği sağlanacak
        Gaziantep'te derece yapan LGS öğrencilerine burs desteği sağlanacak