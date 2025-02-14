Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligde çıktığı 21 maçta 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşayan Gaziantep FK'nin 26 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakiplerine 26 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 29 gol gördü.

- 4 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de bu maç öncesi Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu bu oyuncular Sivasspor, karşısında kart görmeleri halinde 25. haftadaki Trabzonspor müsabakasında görev alamayacak.

- İç sahada en az gol yiyen takım

Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 11 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırdı.