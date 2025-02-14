Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'dan ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere ilişkin açıklama:

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, senelerdir birlikte irtibat halinde olunan Suriyeli misafirlerin en az yüzde 30'unun, kısa sürede ülkelerine geri dönmek istediğini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen insani yardım protokolünün imza törenindeki konuşmasında, ortak hareket edecek olmanın memnuniyetini yaşadığını dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal alanda her zaman güzel işler çıkaran, güçlü bir belediye olduğunu ifade eden Yılmaz, "Uluslararası konjonktür bizi belli zamanlarda belli projeler üzerine yoğunlaşmaya itiyor. Şu anda malum, Suriye'de yeni bir dönem başladı. Şam'ı, Halep'i gördüğümüzde çok fazla ihtiyacın olduğunu ve özellikle geri dönmek isteyen ve birtakım ihtiyaçları olan misafirlerimiz var. Bizler Türk halkı olarak 13 senedir Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmek için elimizden geleni yaptık. Geriye dönmek isteyenlere el vererek güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönmelerini desteklemek üzere işbirliği yapmak için bir araya geldik." diye konuştu.

Suriye konusunda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Senelerdir birlikte irtibat halinde olduğumuz misafirlerimizden en az yüzde 30'u 'kısa sürede geri dönmek istiyorum' diyor. İstedikleri çok basit aslında, orada güvenli olayım, başımı sokacak bir evim olsun, çocuğumu gönderebileceğim okul olsun. Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay olarak 4,5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Güvenli bölgede yapılan faaliyetler, bugüne kadar 4,5 milyon kişinin Türkiye'ye gelmek zorunda kalmasının önüne geçti. Şimdi yeni bir dönemde, bu hizmetleri güneye doğru ulaştırmak için çalışıyoruz."

Suriye Kızılayı ile iyi niyet anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Yılmaz, "İhtiyaçları belirlemeye başladık, bazen tadilatlar, bazen bir sevgi mağazası açılışı gibi konularda hep bir araya geliyoruz. Bugün çok büyük bir destek almış olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.