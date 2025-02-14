Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Sakçagözü Mahallesi Pınarbaşı Camisi, yeniden ibadete açıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Sakçagözü Mahallesi Pınarbaşı Camisi, yeniden ibadete açıldı.
Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurdağı Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapıldı.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, depremlerde ilçelerinde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.
İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, caminin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Yapılan duanın ardından yaklaşık 350 kişinin ibadet edebileceği cami yeniden hizmete açıldı.
Açılışa, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk ve vatandaşlar katıldı.
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